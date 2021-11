Torcedores do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Torcedores do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/11/2021 11:29

Rio - No último fim de semana, o Dia da Consciência Negra fez com que muitos clubes ressaltassem a importância da data e adotassem uma postura de combate ao racismo. Essa postura vem gerando reflexões no meio do esporte e também nas torcidas dos clubes brasileiros. Em entrevista ao portal "NetFlu", o presidente da Bravo 52, uma torcida organizada do Fluminense, Diogo Riccobene admitiu a possibilidade de alterar um termo considerado racista para se referir ao Flamengo em uma música conhecida do torcedor do Fluminense.

A canção é "Desde pequeno te sigo" e aborda momentos da história do Fluminense. Porém, em uma parte destinada a ofensas aos clubes rivais carioca do Tricolor, o termo "Mulambo imundo" é utilizado para se referir ao Flamengo. O representante da torcida afirmou que no próximo jogo do clube carioca, o termo será substituído por "Volta para o remo".

"Na verdade, nós da diretoria da Bravo há algum tempo já havíamos conversado sobre o tema. Eu participei de um podcast e falei sobre esse assunto. Nós como torcida temos sim que ter um papel social também, lutar por causas que mereçam ser, de certa forma, um grito de apoio. E essa é uma. Como citei, nós já havíamos falado sobre algumas músicas que são preconceituosas, mas sabíamos que não seria fácil a mudança, teria resistência. Mas lutaremos para que o torcedor tricolor entenda o verdadeiro significado da palavra “mulambo” e se envergonhe de dizer e cantar esse termo", afirmou.

A próxima partida do Fluminense no Maracanã vai acontecer na próxima quarta-feira contra o Internacional. O jogo é bastante importante na luta por uma vaga na Libertadores. O Colorado e o Tricolor estão separados por apenas um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro.