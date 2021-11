Luiz Henrique - Lucas Mercon

Publicado 22/11/2021 16:15

Rio - Principal destaque do setor ofensivo do Fluminense no Brasileiro, o atacante Luiz Henrique tem mais um clube na lista de interessados em seu futebol. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", a Fiorentina teria iniciado conversas com o clube carioca pelo jovem.

Segundo o portal, as conversas ainda estão em um estágio inicial. Com isso, ainda não existe uma proposta oficial pelo atacante do Fluminense. O clube carioca não pretende liberar o atleta por menos de 20 milhões de euros (R$ 126,4 milhões pela cotação atual). Além disso, deseja manter 20% do passe visando uma negociação futura.

Aos 20 anos, Luiz Henrique vem subindo de produção nos últimos jogos do Fluminense na temporada. Ele é o artilheiro do clube carioca no Brasileiro com cinco gols. De acordo com o jorna espanhol "AS", o Real Madrid tem interesse em sua contratação.