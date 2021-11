Abel Braga - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Abel Braga LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 23/11/2021 15:31

Rio - Em busca de uma vaga na Libertadores em 2022, o Fluminense deverá ter um nome experiente no comando na próxima temporada. De acordo com o portal "Torcedores.com", Abel Braga, campeão brasileiro pelo clube carioca em 2012, é o principal favorito, mas outros nomes vem sendo ventilados no clube carioca.

Renato Gaúcho, Wagner Mancini e Mano Menezes também seriam nomes fortes no clube carioca. O técnico do Flamengo seria um nome que agrada ao presidente Mário Bittencourt. A sua permanência no rival na próxima temporada é bem improvável. O comandante do Grêmio é considerado um sonho antigo do Fluminense e tem seu nome debatido constantemente no clube. Já Mano, vem ganhando muita força no clube e junto com Abel é considerado um dos maiores favoritos.

A contratação de um treinador estrangeiro é praticamente carta fora do baralho no Fluminense, de acordo com o portal. O ex-treinador da seleção do Paraguai, Eduardo Berizzo foi oferecido nos últimos por intermediários ao Fluminense. No entanto, o técnico argentino acabou sendo descartado pela diretoria.

Sobre Marcão, atual técnico do Fluminense, ele irá novamente voltar para a função de auxiliar permanente no clube carioca, como aconteceu no começo de 2021, com a chegada de Roger Machado. Já Aílton Ferraz, que vem sendo auxiliar de Marcão, deverá voltar a comandar a equipe sub-23 do Tricolor.