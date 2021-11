Luiz Henrique - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Luiz Henrique

Publicado 23/11/2021 18:46

Rio - Uma das maiores promessas do Fluminense, o atacante Luiz Henrique não esconde o sonho de brilhar no futebol europeu. Em grande fase, o jogador começa a ser alvo de clubes do Velho Continente no mercado de transferências, mas, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (23), ele garantiu que o foco agora está apenas no Tricolor.

— Eu sonho, sim, em jogar na Europa, mas sempre pensando no Fluminense primeiro, sempre ajudando o Fluminense. Quando chegar minha oportunidade, se o Fluminense e o meu empresário aceitarem, eu posso pensar lá na Europa. Ainda não coloco minha cabeça na Europa, minha cabeça está no Fluminense, quero jogar minha última temporada aqui no Fluminense, trabalhando, fazendo de tudo. Se eu ficar também, vou dar meu máximo até o Fluminense aceitar alguma proposta, se vier. Agora eu estou pensando no Fluminense, para dar tudo certo aqui — disse o jovem atacante.

Peça cada vez mais importante no time de Marcão, Luiz Henrique precisa mesmo estar com a cabeça focada no Brasileirão para ajudar o Fluminense a conseguir seu principal objetivo na temporada: a vaga na Libertadores do ano que vem. E para conquistar a classificação, o lema dele e do elenco é o maior clichê dos pontos corridos, de encarar cada partida como uma decisão.

— Sabemos que o Campeonato Brasileiro não é nada fácil, a cada jogo a gente vem conversando para ser uma final. Temos nosso objetivo, nós queremos estar na Libertadores, mas todos os times que estão jogando não estão de bobeira. Todos os jogos são um final, é para lutar até o final para que a gente possa sair com a vitória e alcançar o nosso objetivo — revelou.

Luiz Henrique foi promovido aos profissionais em 2020 e, apesar da grande expectativa, o início nos profissionais foi marcado pela irregularidade. Com Marcão, o jogador tem evoluído e se tornou uma das principais peças do elenco no Brasileirão. Ao todo, ele tem oito gols em 79 partidas no time principal.