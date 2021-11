Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/11/2021 09:00 | Atualizado 24/11/2021 09:06

Rio - O atacante veterano Paolo Guerrero foi ventilado recentemente como possível reforço do Fluminense, de acordo com o jornal peruano "Libero". Porém, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", o nome do jogador foi descartado nas Laranjeiras. O histórico de lesões e a idade avançada pesaram.

Paolo Guerrero, que no Brasil já defendeu Corinthians, Flamengo e Internacional, está sem clube e também foi ventilado no próprio Timão e no Boca Juniores. O salário do peruano está acima do teto do Fluminense, porém, o Tricolor até admite fazer investimentos maiores, mas o Guerrero não será um deles.

O Fluminense deverá passar por uma reformulação no ano que vem e alguns medalhões veteranos como Abel Hernández, Lucca, Egídio e Cazares deverão deixar o clube carioca. Em seus lugares, o clube carioca deverá fazer investimento em atletas mais jovens que possam ter um melhor custo-benefício para o Tricolor.