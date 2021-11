Torcedores do Fluminense começam a voltar em maior número ao Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Torcedores do Fluminense começam a voltar em maior número ao MaracanãFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/11/2021 18:10

No importante confronto direto contra o Internacional por uma vaga na Libertadores, o Fluminense terá o seu recorde de público desde o retorno da torcida ao Maracanã. Segundo a última parcial, foram vendidos 15.477 ingressos para a partida desta quarta-feira, às 21h30.

O Fluminense esperava recorde, mas a expectativa era de um número maior do que o atual. Mesmo assim, ainda dá tempo de superar o melhor público sem ser clássico desde 2020, que foi de 17.771 pessoas contra o Unión La Calera (CHI), em fevereiro, pela primeira fase da Copa Sul-Americana do ano passado, antes da pandemia de Covid-19.



O Fluminense está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, um a mais do que o Internacional, o oitavo.