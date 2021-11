Fluminense venceu o Internacional com um gol de Fred, de pênalti - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/11/2021 12:44

Mesmo com a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, num confronto direto no Maracanã, a situação do Fluminense por um lugar no G-6 do Campeonato Brasileiro não mudou muito. Segundo o site 'Infobola', as chances de o Tricolor terminar entre os seis primeiros colocados passou de 2% para 3%.

O Fluminense está em sétimo lugar na tabela após 35 jogos e chegou a 51 pontos, um a menos do que Bragantino e Fortaleza, que ainda jogam na rodada. Além disso, o Tricolor terá dois jogos fora de casa seguidos, um deles contra o líder Atlético-MG, no domingo, e não tem ido bem como visitante.



Mesmo com o Brasileirão dando vaga para a Libertadores até o oitavo colocado, terminar no G-6 garante presença na fase de grupos, sem a necessidade de passar pela pré-Libertadores.