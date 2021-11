De pênalti, Fred fez o gol da vitória do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 24/11/2021 23:28

Rio - O Fluminense não decepcionou seu maior público na temporada e ficou mais perto da vaga na Libertadores do ano que vem. Com gol relâmpago de Fred, de pênalti, o Tricolor venceu por 1 a 0 Internacional, no Maracanã, e pode até entrar no G-6 no domingo, a depender dos outros resultados da rodada.

O objetivo estava traçado há muito tempo: conquistar uma vaga na Libertadores. No confronto direto com o Internacional, o Flu abriu quatro pontos de diferença e se colocou a apenas um ponto do sexto lugar, posição que dará vaga direta à fase de grupos do torneio continental. O panorama real, no entanto, ainda depende do desempenhos dos concorrentes.

Embora tenha sido decidida logo no início, a partida contra o Colorado não foi nada fácil para o Fluminense, que suou para segurar a vantagem. Com uma dose de sorte, o time teve um pênalti a favor com apenas um minuto, quando Caio Paulista tentou cruzar e a bola pegou no braço de Bruno Méndez. Na cobrança, Fred converteu.

Mais comedido, o Tricolor se fechou na defesa e tentou jogar nos erros do adversário. A estratégia custou alguns sustos, mas deu certo no final. No primeiro tempo, Marcos Felipe precisou fazer grandes defesas numa cabeçada de Cuesta e no cruzamento de Patrick que quase entrou, e o Flu ameaçou em chutes de Luiz Henrique e Caio Paulista.

A etapa final continuou quente, com direito a expulsão do lateral-esquerdo Paulo Victor, do Inter, no final. Fernando Cadorini, livre, chutou triscando a trave e perdeu a chance de empatar. Do outro lado, Luccas Claro também tirou tinta de cabeça. Apoiado nos barulhentos 18.617 tricolores presentes, o Fluminense conseguiu segurar o resultado até o fim. O reencontro com a torcida será apenas na última rodada, dia 9 de dezembro, contra a Chapecoense. Antes, o Time de Guerreiros enfrenta o Atlético-MG e o Bahia fora de casa.