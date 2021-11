Fred - Lucas Mercon

Publicado 25/11/2021 09:30

Rio - Aos 38 anos, Fred pode não ter em 2021 a sua última temporada pelo Fluminense. Ovacionado após a vitória sobre o Internacional, o artilheiro pode ter seu contrato, que vai até o meio do ano que vem, renovado pelo Tricolor. A informação foi dada pelo presidente do clube carioca, Mario Bittencourt, antes mesmo da partida contra o Colorado.

"O que a gente combinou é de ir conversando passo a passo. Hoje, independentemente de classificar ou não, o término está mantido para julho. Obviamente, se for desejo dele e tiver em condições físicas de seguir até o final do ano, a gente estar em condições de manter, pelo lado financeiro", afirmou em entrevista à Flu TV.

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred retornou ao Tricolor no ano passado, após passagens por Atlético-MG e Cruzeiro. Após uma temporada com apenas cinco gols, o atacante voltou a exibir seu faro de goleador no clube carioca em 2022. Ao todo, ele entrou em campo em 44 jogos e marcou 20 gols.

"Vai depender de uma boa conversa, mas não tem como se acertar com o Fred. Como ele é um jogador que se programou para encerrar a carreira no Fluminense, não tem risco de perder para outro clube. Então não tem problema para deixar chegar em julho e depois estender", concluiu Mario.