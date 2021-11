Jean Pyerre - Idade:23 anos - Posição: Meia - Clube Atual: Grêmio - Valor: 10,4 milhões de euros (67,6 milhões de reais) - Reprodução

Publicado 25/11/2021 15:42 | Atualizado 25/11/2021 15:43

Rio - O meia Jean Pyerre, de 23 anos, está novamente na pauta de reforços do Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor deverá tentar novamente a contratação do jovem para a próxima temporada.

No último ano, o Flu tentou contratá-lo por empréstimo. No entanto, a negociação acabou não evoluindo. Para a próxima temporada, alguns facilitadores podem aproximar o jogador do clube carioca. O principal deles é o provável rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Outro é também provável classificação dos carioca para a Libertadores.

Jean Pyerre interagiu nas redes sociais com Fred após a vitória do Fluminense sobre o Internacional. O jogador do Grêmio curtiu uma publicação do artilheiro sobre a partida. O salário do meia está dentro do padrão do clube das Laranjeiras.

Além do meia, o Fluminense também busca a contratação de David Duarte, do Goiás. O zagueiro, de 26 anos, também foi ventilado no clube carioca em 2021, mas a negociação acabou não evoluindo por conta do Esmeraldino. No entanto, o contrato de defensor com o clube goiano se encerrar no fim da temporada e o acerto com o Tricolor seria sem custo.