Manoel tem sido reserva do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 26/11/2021 09:30

Rio - Quarta opção para a zaga do Fluminense, Manoel, de 31 anos, pode deixar o clube carioca antes do fim do seu contrato com o Tricolor. De acordo com o empresário Pedro Lourenço, principal patrocinador do Cruzeiro, o veterano está próximo de voltar para o Cruzeiro.

"Com certeza vão chegar jogadores, tem que ter um trilho (rumo a seguir). Vão chegar e vestir a camisa. Temos que trazer jogadores. O Manoel zagueiro está voltando. Willian Bigode tem chance de voltar. Seria uma boa", afirmou à Rádio Itatiaia.

Ex-jogador de Athletico-PR, Cruzeiro e Corinthians, Manoel chegou ao Fluminense no começo da temporada. Ele entrou em campo em 19 partidas e fez um gol pelo clube carioca.