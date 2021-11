Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 26/11/2021 11:05

Rio - O Fluminense anunciou uma parceria com a "OneFootball", uma das maiores plataformas de futebol do mundo. O intuito do acordo é distribuir o conteúdo produzido pelo Tricolor das Laranjeiras para todo o planeta. Ou seja, os usuários da empresa terão acesso ao material publicado no site oficial, sejam eles em texto ou vídeo.

A "OneFootball" alcança atualmente mais de 100 milhões de usuários mensais. Além de ser uma das maiores quando se trata de futebol, ainda tem excelente avaliação nas lojas de aplicativo. Gerente de marketing do Fluminense, Lucas Sodré celebrou o acerto com a nova parceira.

"Esse é mais um passo fundamental para a expansão dos laços do Fluminense com os torcedores em todos os cantos do planeta. Um movimento pensado há muito tempo e que agora se torna realidade. Mais um passo nesta reconstrução", disse.

Gerente de parcerias com clubes, ligas e federações no OneFootball no Brasil e em Portugal, Murilo Lima "recebeu" com carinho a nova parceria com o Fluminense.

"Quero dar boas-vindas ao tradicionalíssimo Tricolor e toda sua torcida espalhada no Brasil e no mundo. Estamos muito felizes em poder anunciar essa parceria com o Fluminense e poder compartilhar o conteúdo com uma base de fãs de torcedores em sua maioria jovens e extremamente engajados. Além da distribuição global de artigos em texto e vídeos trabalharemos a exploração de oportunidades e monetização junto aos patrocinadores atuais e futuros do clube que queiram se comunicar com a audiência das plataformas do OneFootball."