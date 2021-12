Abel Braga abre o jogo sobre possível acerto com o Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Abel Braga abre o jogo sobre possível acerto com o Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/12/2021 13:37

Rio - O Fluminense está muito perto de anunciar seu novo treinador. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o clube encaminhou acerto com Abel Braga, treinador campeão brasileiro pelo clube em 2012.

Até a última segunda-feira, Abel não havia recebido nenhum contato do Fluminense. No entanto, o cenário mudou. O treinador foi procurado para voltar às Laranjeiras e as conversas caminham bem. A definição pode acontecer nas próximas horas.

Abel Braga é um velho conhecido da torcida do Fluminense. Campeão brasileiro em 2012 e carioca em 2005 e 2012, ele deve chegar para sua quarta passagem pelo clube. Recentemente, não conseguiu realizar bons trabalhos comandando Flamengo e Vasco.