Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/12/2021 15:20 | Atualizado 14/12/2021 15:21

Julgado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt foi suspenso de suas atividades por 30 dias e ainda multado em mil reais pela confusão com o árbitro Marielson Alves Silva, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. O dirigente pode recorrer da decisão.

Mário ficou indignado com a marcação de um pênalti inexistente quando o Fluminense vencia por 1 a 0. Uma câmera do canal Premiere flagrou o dirigente, na entrada do vestiário, falando com o árbitro de maneira alterada e querendo ir para cima dele, sendo contido. Na súmula, o árbitro relatou ter sido xingado de: "Vagabundo, filho da p..., você é um canalha, é um moleque. Pode relatar mesmo".



O STJD enquadrou Mário no artigo 243-F (ofender alguém) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O presidente tricolor esteve no Tribunal e admitiu ter errado pela sua reação, mas garantiu não ter proferido as palavras relatadas na súmula.