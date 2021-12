Jean Pyerre - Reprodução

Publicado 14/12/2021 14:59

Rio - Um dos primeiros nomes ventilados pelo Fluminense para a temporada de 2022, o meia Jean Pyerre pode voltar a ganhar força no clube nos próximos dias. A negociação entre o jogador do Grêmio e o Deportivo Alavés, da Espanha, não deverá mais acontecer. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, o clube espanhol se irritou com a demora na conclusão do negócio e deverá em breve enviar um notificação ao Grêmio informando a desistência do atleta. Inicialmente, o clube espanhol levaria Jean Pyerre por empréstimo em custos, com eventual pagamento condicionado a metas atingidas, e opção de compra de 50% dos direitos.

Porém, o prazo final do vínculo foi um dos itens que gerou debate. A previsão era até dezembro de 2022, mas poderia ser até junho de 2023 para o meia concluir a temporada de lá. A equipe espanhola pagaria os salários do jogador e teria em contrato o valor definido para compra de 50% dos direitos econômicos do meia por cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões na cotação atual). Porém, a negociação não teve um desfecho positivo.



Jean Pyerre, de 23 anos, foi ventilado pelo Fluminense no começo da temporada, mas a negociação não avançou. O jogador não deve seguir no Grêmio após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Em 2021, ele entrou em campo em 39 partidas, fez quatro gols e deu quatro assistências.