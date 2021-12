Felipe Melo é a primeira contratação do Fluminense para 2022 - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/12/2021 11:50

Primeira contratação do Fluminense para 2022, Felipe Melo esteve no CT Carlos Castilho na segunda-feira com a família e deu a primeira entrevista para a FluTV. Além de entregar uma camisa ao pai, torcedor do clube, o volante de 38 anos falou de seu desejo de conquistar mais uma Libertadores.

Após levantar dois troféus seguidos pelo Palmeiras (2020 e 2021), Felipe Melo diz já sonhar com o tricampeonato, desta vez ajudando o Fluminense a conquistar o inédito título.



"Eu sou bicampeão da América e me tornei o único a levantar duas Libertadores em um ano só. Agora quero o terceiro. Eu uso três palavras que são de suma importância na minha vida: sonhar, profetizar e realizar. Quando fechei com o Fluminense, já comecei a sonhar a conquistar esse título que é tão esperado pelos torcedores. Comecei a sonhar e a profetizar: 'Vai acontecer'. Resta a mim e aos nossos companheiros ir a campo e realizar", afirmou Felipe Melo.



O volante usará a camisa 52, em referência aos 70 anos da conquistada Copa Rio.