Abel Braga abre o jogo sobre possível acerto com o Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/12/2021 15:46

Rio - O treinador Abel Braga pode comandar o Fluminense na próxima temporada. De acordo com o próprio profissional, o Tricolor não entrou em contato, mas afirmou que o retorno "seria uma honra". Em entrevista ao jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN, nesta segunda-feira, o técnico tem o desejo de encerrar a carreira no clube carioca.

"Não chegou nenhum convite ainda, nada oficial. Ouço as pessoas dizendo, me ligam, mas não chegou nada. Seria incrível voltar para onde tudo começou, cerca de 50 anos atrás…seria uma honra. Cheguei no Fluminense com 15 anos e poderia encerrar minha carreira lá, tranquilamente, mas ainda não chegou nada", destacou o treinador Abel Braga, atualmente sem clube.

Além de Abel Braga, os nomes de Renato Gaúcho e Dorival Júnior estão sendo ventilados para assumir o comando do Fluminense em 2022. De acordo com o jornalista Gerson Júnior, da "Rádio Brasil", o treinador Marcão, que assumiu pela terceira vez o Tricolor e alcançou a vaga para a pré-Libertadores, retornará ao cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional tem a confiança do presidente Mário Bittencourt, mas não o aval da diretoria para iniciar um projeto no clube carioca.