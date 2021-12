German Cano - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/12/2021 15:09

Rio - De olho na montagem do plantel para 2022, o Fluminense ainda aguarda o retorno de Germán Cano, ex-Vasco, para avançar nas negociações com o centroavante. De acordo com o site "Saudações Tricolores", a diretoria Tricolro aguardava o contato dos representantes de Cano nesta segunda-feira (13), mas uma oferta do futebol árabe pode atrasar as tratativas.

Mesmo tratando como prioridade a chegada do camisa 14, a cúpula do Fluminense não descarta abrir mão da negociação em caso de demora, visando não perder tempo no mercado de transferências em busca de uma referência no ataque.

Caso não avance por Germán Cano, o clube das Laranjerias irá mirar um novo alvo: Giberto, um dos destaques do Brasileirão, mas que também tem sondagens do futebol do exterior. Ainda de acordo com a publicação, um contato com o centroavante do Bahia só será feito em caso de retirada da proposta pelo argentino, que é o grande foco nesta janela.

O Fluminense aguarda até as próximas horas um retorno do estafe de Germán Cano para seguir seu planejamento visando 2022.