Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, segue atento ao mercadoCléber Mendes

Publicado 13/12/2021 10:59

Rio - O Fluminense segue forte na missão de se reforçar para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Tricolor vai atrás do goleiro Mailson, do Sport - rebaixado para a Série B do Brasileirão neste ano.

Com 25 anos e 1,97m de altura, Mailson se destacou com boas defesas e atuações no Brasileirão deste ano. O Tricolor, inclusive, já realizou sondagens pelo arqueiro, mas espera a definição sobre a saída de Muriel para poder dar continuidade nas negociações.

Hoje, o titular da posição é o jovem Marcos Felipe, que fez bom campeonato pelo Tricolor. Além dele, Muriel e João Lopes também disputam a vaga. Para contratar um novo goleiro, o Fluminense espera conseguir liberar Muriel, que tem contrato até 2022. Já João Lopes, será liberado em 31 de dezembro, quando encerra seu vínculo com o time das laranjeiras.