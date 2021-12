Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 11/12/2021 20:00

Rio - O Fluminense busca um nome para o ataque em 2022. Depois de Gilberto e Germán Cano, Ricardo Goulart apareceu como novo alvo do clube. O Tricolor tem concorrência na contratação do ex-jogador do Palmeiras, porém, de acordo com informações do portal "globoesporte", o clube carioca tem um trunfo.

Ricardo Goulart, de 30 anos, está livre após encerrar seu vínculo com o futebol chinês. O desejo do jogador é retornar ao Brasil e o único concorrente do Fluminense até o momento é o Besiktas, da Turquia. O clube europeu já teria feito uma proposta, algo que o clube das Laranjeiras apesar de ter demonstrado interesse concreto ainda não fez.

Revelado pelo Internacional, o atacante encerrou a passagem pelo Guangzhou Evergrande recentemente. O jogador viveu o seu melhor momento no futebol brasileiro, quando defendeu o Cruzeiro em 2013 e 2014. Ricardo Goulart também jogou no Goiás e no Palmeiras.