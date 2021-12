Felipe Melo está perto de fechar com o Fluminense - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Rio - O primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2022 está próximo. Durante o evento de premiação do Brasileirão 2021, na CBF, o presidente tricolor Mário Bittencourt confirmou que o acordo com Felipe Melo está selado. O jogador realizou os exames médicos na última quinta e deve ser apresentado já na próxima segunda-feira.

"Já tem um pré-acordo, a tendência é de que seja apresentado já na segunda-feira", afirmou Mário ao chegar na sede da CBF. Logo após, o mandatário abriu o jogo e revelou que já tinha tentado contratar o volante no começo deste ano, e afirmou que procura atletas "com a cara da Libertadores" para disputar a competição.

"A contratação do Felipe foi avaliada pela nossa equipe técnica. É um jogador que a gente já havia tentado no início de 2021, mas ele acabou estendendo com o Palmeiras. É um jogador que jogou mais de 70 partidas nos últimos dois anos. Curiosamente, nos cinco anos de Palmeiras, o ano em que ele jogou menos foi o primeiro, então a cada ano ele foi fazendo mais partidas", falou Márcio Bittencourt, que completou:

"É um jogador espetacular, um jogador vencedor e tem um perfil que a gente está trabalhando para esse ano. A gente já tinha a ideia de voltar à Libertadores e queria jogadores com a cara da competição. Ele é bicampeão da Libertadores, jogou em grandes clubes do mundo."

Felipe Melo, hoje com 38 anos, tem passagens na Europa - onde jogou no Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter de Milão. No Brasil, o volante já atuou por Cruzeiro, Grêmio e o rival do tricolor, Flamengo.