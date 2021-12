A temporada de 2021 foi a que Marcão comandou mais vezes o time do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/12/2021 12:22

Com o objetivo cumprido pelo segundo ano seguido de levar o Fluminense à Libertadores, o Marcão não está garantido para 2022. Alvo de muitas críticas dos torcedores, o treinador desconversou sobre como ficará sua situação para a próxima temporada e deixou em aberto a possibilidade de continuar no comando do time.



"Eu realmente deixo para frente. Estou muito feliz com a missão cumprida, pelo objetivo traçado junto ao presidente e comissão técnica. Realmente muito feliz. 2019, 2020, e agora em 2021. A gente tem respeito do nosso torcedor, dos jogadores e do adversário. Vou ter a oportunidade de estudar agora, lá na Inglaterra. A gente vai evoluindo para, quando precisar, estar a postos e corresponder da maneira que nossa comissão tem correspondido", afirmou na coletiva após a vitória sobre a Chapecoense.

Pelo terceiro ano seguido, Marcão assumiu o Fluminense no meio da temporada e ajudou o clube a se recuperar no Campeonato Brasileiro. A tendência é que a diretoria anuncie um novo treinador nos próximos dias e o ídolo da torcida tricolor volte a ser auxiliar, como das outras vezes.