Luiz HenriqueFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/12/2021 19:10

Rio - O interesse e a proposta do Milan pelo atacante Luiz Henrique, revelado nas categorias de base do Fluminense, não teria acontecido, de acordo com o portal "Saudações Tricolores". Nesta quinta-feira, o jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", afirmou que o clube de Milão, da Itália, teria encaminhado uma oferta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,6 milhões na cotação atual).

Por outro lado, a ideia do Fluminense é de vender uma das revelações de Xerém para amenizar a crise financeira. Além desses jogadores, o zagueiro Nino, revelado pelo Criciúma, foi indicado pelo treinador Jorge Jesus para o Benfica contratar e suprir a ausência de Lucas Veríssimo, após ter sofrido uma grave lesão no joelho direito que o tirou do restante da temporada.

Desde 2020 no profissional do Fluminense, o atacante disputou 82 partidas e marcou oito gols. Na atual temporada, o atleta participou de 54 jogos e fez seis gols, além de ser uma das peças mais importantes da equipe. A titularidade foi garantida desde o último Campeonato Brasileiro, comandado pelo atual treinador Marcão.