Luiz Henrique - Mailson Santana/Fluminense FC

Luiz HenriqueMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/12/2021 14:35

Rio - Mais um garoto de Xerém pode estar de saída do Fluminense rumo a Europa. Pelo menos, é o que diz que a “Gazzetta Dello Sport”, jornal esportivo da Itália. Segundo o periódico, o Milan quer a contratação de Luiz Henrique, atacante do Tricolor.

Segundo a reportagem, o Fluminense pediu 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,6 milhões na cotação atual) pelo jogador. O clube italiano está procurando por atacantes que tenham a velocidade como principal característica, e quer investir em jogadores mais novos, como Luiz Henrique.

A imprensa europeia parece estar impressionada com o jovem talento. O jornal "Marca", da Espanha, assim como o Gazzeta, compararam Luiz Henrique a Rivaldo, outro brasileiro que brilhou no velho continente. “Um extremo direito, canhoto, que sabe chegar ao gol com muita naturalidade”, escreveu Gazzetta Dello Sport, que ainda colocou Luiz Henrique como um dos melhores de sua geração.