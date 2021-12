Germán Cano - ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/12/2021 21:49

Rio - O interesse inicial do Fluminense agora evoluiu para uma proposta oficial. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, o Tricolor formalizou uma oferta para contratar o jogador de 33 anos, livre no mercado após deixar o Vasco.

A proposta do Fluminense para Cano seria de dois anos de contrato, ou seja, até o final de 2023. Os outros detalhes ainda serão discutidos. Como o jogador está sem clube, não há necessidade de pagar pelos seus direitos econômicos.

A prioridade de Germán Cano é permanecer no Brasil, e não faltam interessados. O Fortaleza e o América-MG são algumas das opções. O Goiás também fez contato, mas se assustou com a pedida salarial em torno de R$ 600 mil mensais.

O Fluminense tem como principais opções de centroavantes o veterano Fred e o jovem John Kennedy, além dos estrangeiros Abel Hernández e Bobadilla, que não devem permanecer para a próxima temporada. Se for contratado, Cano chegará para disputar a titularidade.