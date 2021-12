Cazares pode ser reavaliado para projetar permanência no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O meia Juan Cazares, de 29 anos, deve ser reavaliado pelo Fluminense para decidir o futuro do jogador equatoriano na próxima temporada. O atleta foi contratado neste ano com vínculo até o fim de 2022, mas permanece com poucas oportunidades e futuro incerto no Tricolor. A informação é do portal "Saudações Tricolores".

Fora das quatro linhas, um vídeo do meia equatoriano flagrado em uma festa na Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, Cazares estava ingerindo bebida alcoólica e chamou a atenção da diretoria do Fluminense que o chamou para conversar sobre a situação.



Desde 17 de abril vestindo a camisa do Fluminense, quando estreou contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, o meia Cazares disputou 36 partidas e marcou um gol.