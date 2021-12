Fred, centroavante do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Fred, centroavante do Fluminense

Publicado 08/12/2021 14:48

Rio - O maior objetivo do Fluminense na temporada está muito perto de ser alcançado, mas a confirmação só virá na última rodada da Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (7), às 21h30, contra a Chapecoense, no Maracanã. O Tricolor depende apenas de si para confirmar a vaga na Libertadores do ano que vem, mas sonha com a classificação direta à fase de grupos e também pode ter que se contentar com a Sul-Americana. Saiba quais são as possibilidades.

Atualmente em sétimo, o Fluminense só precisa vencer a lanterna Chapecoense, já rebaixada para a Série B, para garantir pelo menos um lugar na primeira fase da Libertadores. Mas se perder ou empatar, precisará secar América-MG, Atlético-GO, Ceará e Santos— este apenas em caso de derrota — para não perder a vaga no G-8 e precisar jogar a Sul-Americana.

Como o favoritismo é muito grande contra a Chape, o Tricolor pode sonhar até mais alto. Em caso de vitória do Flu e tropeço do Bragantino, sexto colocado, contra o Internacional, o time conquista uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. De acordo com o site "Chance de Gol, as chances disso acontecer são de 37,1%.

Já as chances do Fluminense encerrar o Campeonato Brasileiro no G-8 e jogar a Pré-Libertadores são de 91,7%. Ou seja, a possibilidade de disputar a Sul-Americana é remota.