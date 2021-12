Jorge Jesus indica contratação de zagueiro do Fluminense para o Benfica - Foto: Cátia Luís/Benfica

Publicado 08/12/2021 15:55

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, deve ser monitorado pelo Benfica para a próxima temporada. Com aval de Jorge Jesus, o jogador foi indicado pelo treinador português após perder Lucas Veríssimo, com uma grave lesão no joelho direito, pelo restante da temporada. A informação é do portal "Goal".

Antes mesmo de ir ao mercado, o Benfica aguarda uma possível classificação às oitavas de final da Champions League e também do futuro treinador da equipe. Em Portugal, Jorge Jesus não vive boa fase e pode ser desligado do clube português, além de um possível retorno ao Flamengo.

O Fluminense possui 60% dos direitos econômicos do zagueiro Nino, enquanto os outros 40% pertencem ao Criciúma, clube que revelou o atleta de 24 anos. Em junho deste ano, o Tricolor renovou o contrato do jogador até o fim de 2024.