Publicado 08/12/2021 15:44

O Fluminense anunciou que quitou os salários do mês de novembro de jogadores e funcionários no início da tarde desta quarta-feira. Além de ficar em dia com os vencimentos CLT, o Tricolor também pagou dois direitos de imagem que estavam pendentes de jogadores.



Com isso, segundo o clube, todos os salários de jogadores e funcionários estão em dia às vésperas do confronto decisivo contra a Chapecoense, às 21h30 no Maracanã.



Se vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense se classifica para a Libertadores de 2022. E, caso o Bragantino não vença o Internacional, o Tricolor se garante no G-6 do Brasileiro, que leva diretamente para a fase de grupos da competição sul-americana.