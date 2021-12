Arthur, Sub-17 do Fluminense - Lucas Merçon/FFC

Publicado 08/12/2021 09:38

Rio - A base de Xerém, do Fluminense, é um grande celeiro de novos atletas. Um dos novos destaques é o meia-atacante Arthur, que já vem despertando atenção de clubes do exterior. Segundo informações do portal "NetFlu", o Sevilla, da Espanha, tem observado de perto o jovem jogador.

Além do Sevilla, há outros clubes da Europa de olho em Arthur. É o caso do Shakhtar Donestk da Ucrânia e o Grupo City. Este último, que já levou jogadores do Flu, como Metinho e Kayky, e tem uma parceria com o Fluminense.

O meia, campeão brasileiro sub-17 pelo Fluminense no último ano, acumula convocações para as seleções de base e é visto como um ativo forte do clube. A diretoria Tricolor vê no atleta uma grande oportunidade de venda para o futuro.