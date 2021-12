Abel Braga - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Rio - Enquanto define se irá disputar a Libertadores no ano que vem, o Fluminense vive a expectativa para saber quem irá dirigir a equipe em 2022. De acordo com o portal "NetFlu", Renato Gaúcho e Abel Braga aparecem como os favoritos para ocupar a função de técnico do clube carioca na próxima temporada.

Os dois são velhos conhecidos dos torcedores do Fluminense e também foram vitoriosos dirigindo o clube carioca. Abel Braga era o técnico do Tricolor no último título de expressão do Flu em 2012, no Brasileirão. Já Renato Gaúcho comandou o clube carioca na conquista da Copa do Brasil de 2007 que quebrou um jejum de 23 anos sem título nacional do clube das Laranjeiras.

Segundo o portal, apesar de bem avaliado internamente, Marcão seria considerado um nome "muito verde" para iniciar a temporada no comando do Fluminense. O Tricolor busca um técnico mais experiente que saiba mesclar um elenco com veteranos e jovens talentos.