Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 06/12/2021 19:57

Rio - O atacante Lucca pode ser o primeiro jogador a deixar o Fluminense em 2022. O Al-Wasl e Al-Nasr estão interessados na contratação do atleta de 31 anos, que pode se despedir do Tricolor na próxima janela, em janeiro. A informação é do portal "Saudações Tricolores".

O Fluminense pretende reformular o elenco para a próxima temporada e a primeira contratação para 2022 pode ser a chegada do volante Felipe Melo, de 38 anos, que rescindiu com o Palmeiras, no último sábado.

Sem espaço no Fluminense, a saída do atacante Lucca não deve ser sentida pela diretoria tricolor. O jogador é um dos atletas mais contestáveis pela torcida e tem contrato até abril de 2022. Além dele, os centroavantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla estão de saída do Tricolor.