Neto mostra áudio de Felipe Melo, apalavrado com o Fluminense: 'Palmeiras não fez nenhuma oferta' Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/12/2021 14:50 | Atualizado 06/12/2021 14:56

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, mostrou um áudio de Felipe Melo, nesta segunda-feira, onde o jogador afirmou que não recebeu nenhuma oferta do Palmeiras para permanecer no clube paulista. O veterano, de 38 anos, está apalavrado com o Fluminense e deve acertar os últimos detalhes nesta semana.

"O importante é o legado que a gente deixa, com títulos, cinco anos de muita conquista. E o amor que a gente tem pelo Palmeiras. Puxa vida, é muito bom", diz o volante Felipe Melo no áudio divulgado por Neto, no programa Os Donos da Bola, nesta segunda-feira.

"Se alguém está falando que o Palmeiras fez alguma oferta para mim, é mentira. Esse sujeito é tendencioso. É mentira. O Palmeiras não fez nenhuma oferta para mim, não. Nem de um ano, nem de dois anos, nem de seis meses. Nada. É verdade, sim, que eu queria jogar dois anos. Já dei entrevistas", completou.

Além disso, Neto revelou que o áudio foi compartilhado pelo delegado Palumbo, conselheiro do Palmeiras que, de acordo com o apresentador, não está satisfeito com a saída do volante.

"Esse áudio é do Felipe Melo conversando com o delegado Palumbo, que é meu amigo. E ele me mandou ontem e eu pedi autorização para ele: 'Posso botar o Felipe Melo falando? E posso botar você, como conselheiro do Palmeiras, falando que está indignado com isso?'", disse o apresentador Neto.