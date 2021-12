Marcão abre o jogo sobre permanência no comando do Fluminense em 2022 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcão abre o jogo sobre permanência no comando do Fluminense em 2022 Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/12/2021 17:57

Rio - O Fluminense precisará vencer na última rodada do Brasileirão se quiser disputar a Libertadores em 2022. Na tarde deste domingo, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. Gilberto fez os dois gols da partida.

O Fluminense foi praticamente nulo durante todo primeiro tempo e apenas assistiu ao Bahia jogar. A única chance do Tricolor aconteceu com Fred com menos de um minuto, quando Caio Paulista ajeitou após cobrança de falta na área e o camisa 9 chutou por cima do gol.

Após o susto inicial, o jogo foi todo dos donos da casa. Após criar boas chances, o primeiro gol só veio aos 38 minutos. Luccas Claro se enrolou na área e acabou tocando com a mão na bola, gerando pênalti para o Bahia. Na cobrança, o artilheiro Gilberto balançou as redes.

Pouco depois, veio o lance mais bonito da tarde. Luccas Claro, que viveu tarde para esquecer, ajeitou errado com o peito e a bola ficou com Patrick de Lucca, que deu linda bola em profundidade para Gilberto. O camisa 9 acertou um lindo chute por cobertura na saída de Marcos Felipe e ampliou o placar.

Com a vantagem no placar, o Bahia conseguiu apenas administrar a vantagem no segundo tempo. O jogo ficou quente, principalmente após as expulsões de Rossi e Manoel, que se envolveram em confusão, mas com poucas chances de gol.

O Fluminense, afobado e sem criatividade, pouco conseguiu ameaçar. A equipe criou boas chances no início e ameaçou uma pressão na reta final da partida, mas não conseguiu ter sucesso.

Com a derrota, o Fluminense se mantém com 51 pontos. O Tricolor chega à última rodada depende de uma vitória para se garantir na Libertadores. A equipe de Marcão se despede do campeonato na próxima quinta-feira, contra a lanterna Chapecoense, no Maracanã.

BAHIA X FLUMINENSE

Local: Arena Fonte Nova

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

BAHIA: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Renan Guedes); Patrick de Lucca, Edson (Ranieli), Rossi, Rodriguinho (Juninho Capixaba) e Raí Nascimento (Ronaldo César); Gilberto (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Wellington (Lucca), Yago Felipe e André (Martinelli); Luiz Henrique (Matheus Ferraz), Fred (Bobadilla) e Caio Paulista (Cazares). Técnico: Marcão.

Cartões amarelos: FLU: Luccas Claro, Yago Felipe, Fred, Bobadilla e Wellington; BAH: Gilberto

Cartões vermelhos: BAH: Rossi; FLU: Manoel

Gols: Gilberto (38' e 46' do 1ºT)