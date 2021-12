Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 - Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 05/12/2021 11:43 | Atualizado 05/12/2021 11:48

Rio - O volante Felipe Melo está por detalhes de ser anunciado como novo reforço do Fluminense. De acordo com o site "Revista Colorada”, o Internacional, que concorria com o Tricolor pelo jogador, "jogou a toalha" e acabou retirando a proposta.

Segundo o portal, o clube gaúcho está com receio de não conseguir confirmar uma vaga na Libertadores da América em 2022. Caso fique de fora, a tendência é que os investimentos no elenco sejam menores.

Felipe Melo deve assinar com o Fluminense por uma temporada. Apenas detalhes burocráticos separam do anúncio oficial.