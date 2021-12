Cobiçado pelo Fluminense, Felipe Melo recebe proposta de clube da Série A - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 03/12/2021 17:38

Rio - O Fluminense disputa a contratação do volante Felipe Melo, de 38 anos, com o Internacional. O jogador tem contrato até o final do ano com o Palmeiras e afirmou que pretende permanecer no clube paulista. De acordo com o portal "GE", o clube gaúcho apresentou uma proposta por dois anos de contrato para adquirir o veterano.

O próprio jogador revelou ao "GE" que tinha conversas em andamento com o Internacional, que tem interesse na contratação do atleta. Por outro lado, o Tricolor encaminhou uma proposta de um ano de contrato pelo veterano, e ainda conta com a torcida do atacante Fred pela chegada do volante.



O primeiro contato de Felipe Melo com o Internacional foi positivo, mas ainda faltavam alguns detalhes para encaminhar a contratação do volante, incluindo bonificações. A tendência é de que o acerto do Colorado com o atleta aconteça nos próximos dias.

Por outro lado, o jogador nunca escondeu o desejo de permanecer no Palmeiras e encerrar a carreira no clube paulista. No entanto, a recém-eleita presidente do Verdão, Leila Pereira, afirmou que tem admiração pelo atleta, mas que a decisão seria analisada pela comissão técnica.