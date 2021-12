Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 - Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 03/12/2021 15:21 | Atualizado 03/12/2021 15:24

Rio - O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, fez uma revelação inusitada durante o depoimento como testemunha no STJD, nesta sexta-feira, para julgar a confusão que ocorreu após a vitória do Tricolor sobre o Palmeiras, no dia 14 de novembro. Na ocasião, o atacante Fred foi apenas advertido e está liberado para atuar na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.

"O Fred ainda fez um comentário. Comentário de dentro de vestiário... Ele falou assim: 'Pô, presidente. A gente tem que ter esse Felipe Melo aqui com a gente. O homem é brabo no campo, terrível. Conseguiu voltar um pênalti atrás', destacou o presidente Mário Bittencourt.



A diretoria do Fluminense está empenhada para contratar o veterano do Palmeiras, e já encaminhou uma proposta para o jogador. Por outro lado, além do Tricolor, o Internacional já tem conversas adiantadas com o atleta de 38 anos, e está aguardando a resposta para acertar o contrato.