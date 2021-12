Gilberto - Felipe Oliveira/Bahia

GilbertoFelipe Oliveira/Bahia

Publicado 03/12/2021 13:00

Rio - A contratação de um centroavante para 2022 é prioridade no Fluminense. Com Fred no fim de carreira e apenas John Kenedy garantido com contrato que passa do meio do ano que vem, a prioridade no clube carioca continua sendo Gilberto, que defende o Bahia. Porém, segundo o portal "NetFlu", o Tricolor está mapiando o mercado sul-americano em busca de nomes.

A aposta em jogadores de países vizinhos não deu muito certo na atual temporada. Raúl Bobadilla e Abel Hernández oscilaram bastante durante 2021 e não devem permanecer na próxima temporada. No entanto, o Tricolor poderá buscar reforços internacionais, devido ao custo menor por conta da desvalorização das moedas dos países de América do Sul.

Sobre Gilberto, o Fluminense avalia que a negociação será complicada, mesmo com o provável rebaixamento do Bahia. O atacante, de 32 anos, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro e marcou 24 gols em 54 partidas na atual temporada.