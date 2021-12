Torcedores do Fluminense começam a voltar em maior número ao Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/12/2021 13:57

Rio - O Rio de Janeiro conta com quatro clubes grandes que tem belas torcidas e fazem grandes festas no Maracanã. Em live do seu canal no YouTube, o jornalista Mauro Cezar Pereira deu a sua opinião sobre qual seria a melhor torcida da cidade.

"O Fluminense tem a torcida mais legal do Rio. Eles torces pra c..., o jogo inteiro. Tudo isso começou em 2009, com a Legião Tricolor e todas essas músicas novas, como a "Rádio Pirata", do RPM", afirmou Mauro Cezar.

O jornalista ainda destacou a importância dos torcedores do clube carioca na arrancada contra o rebaixamento em 2009, quando o Tricolor emplacou uma sequência positiva e evitou o rebaixamento para a Série B que já parecia certo.