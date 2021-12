Abel Hernández, atacante do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/12/2021 20:53

Rio - Sem provar que pode ser um substituto à altura para Fred, Abel Hernández não ficará no Fluminense na próxima temporada. De acordo com o portal 'Netflu', o atacante já avisou familiares que está de saída do Tricolor. O alto salário seria um dos motivos o jogador e a diretoria não chegarem a um acordo.

Quarta opção para a função de centroavante, atrás de Fred, Bobadilla e John Kennedy, Abel significaria um custo alto para pouco aproveitamento em campo. O início até foi bom, mas seu rendimento caiu no decorrer da temporada e ele fez apenas dois gols em todo o Campeonato Brasileiro — ao todo, foram oito tentos em 39 jogos, a maioria saindo do banco de reservas.

O destino de Abel ainda é incerto. Em fim de contrato com o Tricolor, ele fica livre para assinar gratuitamente com qualquer outra equipe. Seu último clube foi o Internacional, onde chegou com grande expectativa e não correspondeu. O atacante viveu seu auge no Palermo, da Itália, e no Hull City, da Inglaterra.