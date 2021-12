Fluminense

Especulado no Fluminense, Felipe Melo revela conversa com clube da Série A e projeta prazo para definir futuro

Jogador diz que precisa conversar com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, eleita no último dia 20, para decidir se renova ou rescinde contrato com o clube paulista

Publicado 30/11/2021 18:52 | Atualizado há 19 horas