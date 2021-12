Se mantiver o bom desempenho em casa, Fluminense garante vaga na Libertadores - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 01/12/2021 11:48

Apesar de perder por 2 a 1 para o líder Atlético-MG no domingo, o Fluminense segue firme na briga por uma vaga na Libertadores com a ajuda dos outros resultados da rodada. Com a derrota do Ceará para o Flamengo, o Tricolor só precisa de uma vitória nas últimas duas rodadas para garantir uma vaga na Libertadores.

Com 51 pontos e em sétimo lugar, o Fluminense enfrenta o Bahia, na zona de rebaixamento, fora de casa neste domingo para se garantir entre os oito colocados do Campeonato Brasileiro. Isso porque chegaria aos 54 se vencer e os únicos que poderiam alcançá-lo são América-MG e Ceará, que têm 49 pontos e se enfrentam. Ou seja, um deles ficará pelo caminho.



Na última rodada, o Fluminense ainda enfrentará o lanterna Chapecoense no Maracanã. Com duas chances de se garantir na pré-Libertadores, o Tricolor ainda sonha em ficar no G-6 para ir diretamente para a fase de grupos.



Segundo o site 'Infobola', a chance tricolor é de 2%. Entretanto, o Fluminense está a um ponto do Fortaleza, sexto, e a dois do Bragantino, quinto.