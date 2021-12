Fred recebe a vacina contra a gripe - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/12/2021 16:05

Com um surto de casos de gripe (Influenza) no Rio de Janeiro, o Fluminense fez uma campanha para vacinar todos os jogadores e funcionários no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira. Ao todo, foram aplicadas 118 doses em parceria com a Vaccini.



Segundo o clube, os funcionários de Laranjeiras serem imunizados na quinta. A expectativa é a de que 400 doses sejam aplicadas na sede social.



A Prefeitura do Rio também faz campanha para que a população tome a vacina contra a gripe. Não há necessidade de intervalo para a dose da Covid-19 e a aplicação é destinada a pessoas a partir de seis meses de idade, especialmente para os grupos prioritários, que incluem idosos, crianças, trabalhadores da área da Saúde, gestantes e puérperas.