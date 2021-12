Especulado no Fluminense, Felipe Melo revela conversa com clube da Série A e projeta prazo para definir futuro - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Especulado no Fluminense, Felipe Melo revela conversa com clube da Série A e projeta prazo para definir futuro Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 30/11/2021 18:52

Rio - O volante Felipe Melo revelou em entrevista ao portal "GE", nesta terça-feira, que conversou com o Internacional, mas afirmou que pretende se encontrar com a presidente eleita Leila Pereira, do Palmeiras, para definir o futuro no clube paulista. Além do clube gaúcho, o Fluminense sondou o atleta para ter como um líder da equipe tricolor em 2022.

"Conversei com um clube só (o Internacional). Das últimas vezes que conversamos, falei que ainda não tinha conversado com ninguém, e não tinha acontecido nada, a não ser especulações, mas hoje existem coisas importantes. Daqui uma semana vou sentar com meu empresário, ver o que temos e decidir junto com a minha família, o melhor para minha carreira. Se eu ficar, quero continuar conquistando. E, se eu sair, quero conquistar e novos desafios", disse o volante Felipe Melo ao GE.



"A atual presidente não me procurou, não sei se já está exercendo, mas não me procurou. Eu tive uma conversa com o Anderson Barros, que disse que as coisas que eu tinha feito mudaram o pensamento do Palmeiras, mas que não poderia definir nada até porque nem ele sabia se continuaria no clube", completou.

Para a próxima temporada, ainda de acordo com o portal "GE", o Fluminense acredita que a experiência, liderança e versatilidade do jogador será uma peça fundamental para a equipe tricolor em 2022. Por outro lado, o atleta nunca escondeu o desejo de continuar atuando em Allianz Parque pelo Palmeiras.