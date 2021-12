Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, depende do fim do Brasileiro para definir todo o planejamento para 2022 - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 30/11/2021 18:36

Com contrato de empréstimo até dezembro, Bobadilla tem futuro incerto no Fluminense. Apesar de reserva, o atacante argentino naturalizado paraguaio tem moral com o elenco e com a torcida. Entretanto, sua permanência em 2022 não é fácil porque o Tricolor teria que comprá-lo junto ao Guarani, do Paraguai.



"Ele está focado nas partidas que restam pelo Fluminense e que podem dar a classificação à Libertadores da América para o clube. A permanência dele não está em nossas mãos. O importante é que o jogador siga trabalhando bem, sobretudo quando estiver dentro de campo, retribuindo o carinho que recebe no clube", afirmou o empresário de Bobadilla, Juan Barchetta, ao site 'NetFlu'.



O Fluminense pagou pelo empréstimo de Bobadilla cerca de R$ 500 mil. O atacante chegou para a disputa da Libertadores e, após ficar por muito tempo como terceira opção, passou a ter mais chances substituindo Fred. Segundo o NetFlu, o Tricolor teria que pagar 150 mil dólares (cerca de R$ 843 mil) ao Guarani para comprá-lo.