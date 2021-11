Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 29/11/2021 21:58

Rio - Em busca de um lateral-esquerdo para a próxima temporada, o Fluminense tem mais um nome na lista de alvos: Dodô, reserva do Atlético-MG. De acordo com o portal 'Netflu', a negociação é considerada difícil, já que o titular, Guilherme Arana, é constantemente convocado para a seleção brasileira.

Segundo o portal, o desejo de contar com o jogador existe desde o início do ano e o Tricolor já fez contato com o empresário de Dodô. Ainda assim, no entanto, será difícil convencer o Galo a ceder um reserva de alto nível para um concorrente no Brasileiro.

Além de Dodô, o Fluminense também demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, clube da Moldávia que disputa a Liga dos Campeões. Para a posição, Marcão tem como principais opções atualmente Danilo Barcelos e Egídio, ambos contestados pela torcida.