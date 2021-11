Marcão abre o jogo sobre permanência no comando do Fluminense em 2022 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/11/2021 15:58

Rio - O técnico Marcão foi questionado sobre a sua permanência no comando do Fluminense em 2022. Em entrevista coletiva, no último domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador ressaltou a importância de classificar a equipe para a próxima Libertadores.

"A gente está aqui sempre para ajudar, já deixei claro isso para o presidente, para vocês. É lógico, vou ser mais sincero ainda, porque estou vendo o dia a dia, difícil para caramba esse Campeonato Brasileiro, a situação que a gente assumiu", disse o treinador Marcão em entrevista coletiva.

"Depois que a gente terminar e, se Deus quiser, com a missão cumprida, a expectativa é muito boa da gente atingir mais uma vez a Libertadores, depois, a gente senta e conversa. Marcão, hoje, está vivendo o dia a dia e vou ser bem sincero: não consigo pensar no ano que vem", concluiu.



O Fluminense volta a encarar o Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (5), contra o Bahia, às 16h, na Fonte Nova, pela penúltima rodada da competição. O Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 51 pontos.