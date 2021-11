Mário Bittencourt ficou indignado com erro contra o Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mário Bittencourt ficou indignado com erro contra o FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/11/2021 12:15

Indignado com o pênalti marcado a favor do Atlético-MG na derrota por 2 a 1 no Mineirão, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, irá à CBF nesta segunda-feira. O clube informou que o dirigente vai ser reunir com os presidentes da entidade, Ednaldo Rodrigues. e da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, para protestar formalmente.

Segundo o comunicado, Mário "questiona o desempenho da arbitragem no jogo contra o Atlético-MG, mas principalmente a decisão que resultou na marcação inexplicável do pênalti".



O erro aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o Fluminense vencia por 1 a 0. Apesar de o árbitro Marielson Alves Silva não ter marcado nada no lance - em que a bola bate no braço de Marlon, que estava de costas e foi desequilibrado pelo jogador do Galo - , o VAR comandado por José Cláudio Rocha Filho pediu a revisão e o pênalti foi marcado.



Na súmula, Marielson relatou ofensas proferidas pelo presidente do Fluminense, que teria dito: "Vagabundo, filho da p... Você é um canalha, é um moleque. Pode relatar mesmo".