Fluminense luta por vaga na LibertadoresLucas Mercon/Fluminense

Publicado 28/11/2021 14:30

Rio - O Fluminense não entrou em campo no último sábado, mas viu suas chances de uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores aumentarem. Com o empate do Bragantino contra o América-MG, o clube carioca pulou para 40% de possibilidades de terminar o Brasileirão no G-6. As informações são do "Infobola".

Atualmente, o Tricolor está em sétimo lugar e tem um ponto a menos que o Fortaleza, sexto colocado, e dois pontos a menos que Bragantino e Corinthians, quinto e quarto colocados. Para garantir a vaga direta, o clube das Laranjeiras precisa terminar o Brasileiro entre os seis primeiros.

Faltam apenas três jogos para o fim do Campeonato e o Fluminense tem parada duríssima neste domingo. O Tricolor vai até Belo Horizonte encarar o Atlético-MG, líder isolado da competição, e que está bem perto de confirmar o título.