Marcão, técnico do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/11/2021 11:51

Rio - O Fluminense volta a campo neste domingo (28), às 16h, no Mineirão, para enfrentar o Atlético-MG em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho por uma vaga na Libertadores, alguns jogadores do Tricolor entram para a partida já de olho em possíveis desfalques na reta final da competição.

Para o duelo, nove jogadores precisarão de cuidado ao longo dos 90 minutos, pois já estão com dois cartões amarelos. Com isso, caso sejam punidos mais uma vez, terão de cumprir suspensão automática e não enfrentarão o Bahia, na 37ª rodada.

Além dos atletas, dois membros da comissão técnica também correm risco de suspensão. São eles: Marcão (técnico) e Marcos Seixas (preparador físico).

CONFIRA A LISTA DE PENDURADOS DO FLUMINENSE:

Manoel, David Braz, Danilo Barcelos, Marlon, Wellington, Yago Felipe, Jhon Arias, Gabriel Teixeira, Fred.